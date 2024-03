Ukrajnától majdnem 1000 kilométerre csapott le egy drón Oroszországban

Georgij Filimonov, a Vologodi terület kormányzója szerint pilóta nélküli légi jármű csapódott be a Szeversztal acélgyártó vállalat cserepoveci ipari telephelyén.

Filimonov szerint a nagyolvasztó környékén történt az incidens, de a működésben nem történt fennakadás, és sérültek sincsenek.

Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy ki vezérelhette a drónt.

Vologda region, Russia Residents of Cherepovets reported an explosion in the area of ​​the metallurgical plant, which occurred around 6 am today. Early in the morning (about 5:45) city residents reported the sound of a loud explosion that occurred in the area of ​​the pic.twitter.com/64t4FeAUCQ