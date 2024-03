Videón az orosz haditengerészet életét megkeserítő fegyver legújabb verziója

Az ukrán THC csatorna által közzétett videón a legújabb Magura tengeri drón látható manőverezés közben.

A fegyver korábbi, V5-ös verziója kamikaze-akciók során számos orosz hadihajót megrongált, vagy megsemmisített már, legutóbb az orosz haditengerészet legmodernebb járőrhajóját, a Szergej Kotovot küldték hullámsírba hétfő hajnalban.

Tests of the new version of the Ukrainian Sea Baby naval drone with a new hull design. As said new model can carry up to 10 centners of explosives over distances of up to 1000km. But the possibilities of using marine drones of this model will not be limited only to use in the pic.twitter.com/4n7QtuqLag