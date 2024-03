Eljött a végső búcsú ideje: visszavonul a Brexitbe belebukott brit nagyágyú

Portfolio 2024. március 08. 16:34

Theresa May volt brit miniszterelnök bejelentette pénteken, hogy nem fog újraindulni a következő parlamenti választáson. May ezzel véget vet 27 éves parlamenti pályafutásának, amelyből hármat miniszterelnökként töltött. Kormányzása elsősorban a Konzervatív Párton belüli, a Brexit mikéntjéről szóló vérig menő vitákról marad emlékezetes, amibe végül bele is bukott.