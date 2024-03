Hatalomra kerülhet a szélsőjobb Európa egyik legbaloldalibb országában – Megállíthatatlan a radikálisok előretörése?

Kiss Csaba 2024. március 08. 15:00

Portugáliában vasárnap előrehozott választásokat tartanak. A 10 milliós országban az 1974-es demokratikus átmenetet követő öt évtizedben a mérsékelt baloldal és a mérsékelt jobboldal lényegében egymást váltva kormányzott, most azonban az Európai Unió nyugati perifériájára is megérkezett a trend, ami a radikális jobboldali erők üstökösszerű megerősödését jelenti. Portugáliában a mindössze öt éve létrejött szélsőjobboldali Chega párt akár a szavazatok egyötödét is megszerezheti a választásokon, ezzel királycsinálóvá válhat, és akár kormányra is kerülhet.