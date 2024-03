Hírszerzési jelentés: kulcsszerepet kaptak az oroszoknál a Mohadzser–6-osok

A Mohadzser–6-osok hírszerzésre, megfigyelésre, cél felmérésére és felderítésre is használhatók, de adott esetben föld-levegő támadásra is képesek.

Leginkább a Krím félsziget és a Fekete-tenger felett figyelték meg ilyen drónok működését.

A Krím nyugati része fölötti folyamatos jelenlétük azt bizonyíthatja, hogy

Oroszország megpróbálja azonosítani a kikötőire és a hajóira leselkedő veszélyeket,

miután több sikeres támadás is érte a félszigetet és a Fekete-tengeri Flottát.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 08 March 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg