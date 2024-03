Kőkemény választ kapott Joe Biden beszéde: rémálommá vált az amerikai álom

Donald Trump volt amerikai elnök kifejezte nem túl elismerő véleményét Joe Biden tegnap este elmondott évértékelő beszédéről, mindazonáltal nyilvános vitára hívta a hivatalban lévő elnököt. Biden szónoklatát követően a Republikánus Párt hivatalos reakcióját egy alabamai szenátor mondta el, amelyben Katie Britt az amerikai álom rémálommá változtatásával vádolta Bident a bevándorlási válság, a magas infláció és az egyre több bűncselekmény miatt.

Donald Trump volt amerikai elnök reagált Joe Biden évértékelő beszédére (State of the Union), amelyet a hivatalban lévő elnök a hagyománynak megfelelően a Kongresszus előtt mondott el csütörtök este. Bár a Biden eredményeit és terveit felsorakoztató beszédet a New York Times "energikusnak és szenvedélyesnek", az AP pedig "harciasnak" nevezte, a republikánus exelnököt nem győzte meg az újraválasztásért küzdő, őt is célba vevő Biden.

Trump szerint Biden elnökségének három éve alatt leépítette a határvédelmi intézkedéseit, ezért a jelenlegi elnök hivatalba lépése óta illegálisan érkezett bevándorlók milliói léphettek be az országba. Az országban tapasztalt inflációért is Bident okolta, az ukrajnai háborúval kapcsolatban pedig azt írta, hogy Oroszország azért támadta meg Ukrajnát, mert "nem tiszteli Bident".

A korábbi elnök emellett a közösségi oldalán kiadott közleményében azt írta, hogy

bármikor, bárhol készen áll a vitára utódjával és legvalószínűbb választási ellenfelével,

és megjegyezte, hogy számára még az is elfogadható, ha a vitákat a Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság szervezi meg.

A Republikánus Párt hivatalos reakcióját a 42 éves Katie Britt, alabamai szenátor tárta a nyilvánosság elé - írja a CNN. "Jelenleg az amerikai álom sok család számára rémálommá vált" - fejtette ki a szenátor a konyhaasztalánál előadott beszédében.

"Jelenleg a főparancsnokunk nincs a parancsnoki székben. A szabad világ jobbat érdemel, mint egy tétova és meggyengült vezetőt"

- fogalmazott Britt, hozzátéve, hogy "Amerika olyan vezetőket érdemel, akik felismerik, hogy a biztonságos határok, a stabil árak, a biztonságos utcák és az erős védelem egy nagyszerű nemzet valódi sarokkövei."

A szenátor a megszólalásában Biden határpolitikáját "értelmetlennek" és egy "szégyennek" titulálta. A múlt hónapban életét vesztett 22 éves fiatal lányra, Laken Riley-ra utalva a politikus közölte, hogy bár Biden végre kimondta a nevét, szerinte nem volt hajlandó felelősséget vállalni saját tetteiért. Riley-t a múlt hónapban találták holtan kocogás közben, a rendőrség pedig egy illegális bevándorlót gyanúsított meg az egyetemista lány megölésével.

Britt kiemelte, hogy a republikánusok lehetőséget akarnak adni a keményen dolgozó amerikaiaknak a boldogulásra, és azt szeretnék, hogy a családok gyarapodjanak. "Ezért határozottan támogatjuk a lombikos megtermékenyítéshez való folyamatos hozzáférést az egész országban" - tette hozzá a republikánus szenátor, utalva arra a korábbi alabamai legfelsőbb bírósági döntésre, amely szerint a lefagyasztott embriók is gyermekeknek minősülnek. Erre válaszul Alabama állam kormányzója a héten írt alá egy lombikprogramok védelméről szóló törvényt, miután a bírói testület határozata miatt heves támadás érte a republikánusok abortusz- és családpolitikai álláspontját, illetve veszélybe került az alabamai lombikprogramok jogszerűsége (hiszen a nem életképes embriók megsemmisítése így emberölésnek minősülhetett volna).

