Joe Biden csütörtöki, az Egyesült Államok állapotáról szóló évértékelő beszédét a volt elnök 1941-es kongresszusi beszédéből származó idézettel nyitotta meg, amelyben Roosevelt azt mondta, hogy az ország történelme során példátlan fordulópont előtt áll. Biden azzal is megvádolta republikánus riválisát, Donald Trumpot, hogy behódol Oroszországnak, és alig több mint két héttel azután, hogy "őrült szemétládának" nevezte Vlagyimir Putyint, azt mondta, üzenete van az orosz elnöknek Ukrajnával kapcsolatban:

"Nem fogunk csak úgy elsétálni."

Biden beszédére reagálva tette közzé Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök is a gondolatait, akit Vlagyimir Putyin egyik legszorosabb szövetségenek tartanak, és jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

In the State of the Union address, Biden compared himself with Franklin Delano Roosevelt. Thats a so-so comparison. Obviously, not in his favour.First, even though Roosevelt was an infirm man in a wheelchair, he raised America from the Depression; Biden, on the other hand, is {:url}