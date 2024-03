Riadót fújt Nagy-Britannia: senki ne utazzon Oroszországba

Az Egyesült Államok arra figyelmeztetett, hogy az elkövetkező 48 órában nagy létszámú rendezvények – például koncertek – ellen indíthatnak támadást szélsőségesek Moszkvában. Ezért az amerikai állampolgárokat arra figyelmeztették, kerüljék a tömegrendezvényeket.

A moszkvai brit nagykövetség az Oroszországba történő utazástól is eltanácsolta az állampolgárokat.

A brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy ne utazzanak Oroszországba

– írták X-oldalukon.

The US says it is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. We advise British nationals against all travel to Russia. pic.twitter.com/dsM1RYODnk