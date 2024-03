Súlyos kémbotrány körvonalazódik: Kína beépült az amerikai haderő soraiba, érzékeny titkokat tudtak meg

A vád szerint Korbein Schultz őrmester, arra használta fel a hozzáférését titkosított adatokhoz, hogy azokat letöltve egy harmadik személynek adja át őket. Az elmúlt több mint egy évben több mint 42 ezer dollárt kapott a kiszivárogtatott információkért egy hongkongi személytől. Az amerikai katonát csütörtökön letartóztatták és összesen hat vádpontot soroltak fel ellene. Ezek között van az összeesküvés és a vesztegetés is. A Texasban élő 24 éves Schultz 2018 óta van a hadsereg kötelékében, ahol őrmesterként és hírszerzési elemzőként dolgozott.

A vádirat nem nevezi meg egyértelműen Kínát az információk haszonélvezőjeként, de a dokumentumokban egyértelmű utalások vannak a keleti nagyhatalomra.

Today, Sgt. Korbein Schultz was arrested for conspiracy to obtain and disclose national defense information, export of technical data related to defense articles without a license, conspiracy to export defense articles without a license, and bribery of a public official. pic.twitter.com/WAPXLLVYeg