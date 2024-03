Terrorveszélyre figyelmeztet Moszkvában az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, Erdogannal találkozik Zelenszkij – Háborús híreink pénteken

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője pénteken fogadta Li Huit, a kínai kormány eurázsiai ügyekért felelős különleges képviselőjét.

A kínai politikus Ukrajnát megelőzően Oroszországban is járt.

Held a briefing on the security situation in and other topical issues for the delegation of the headed by Li Hui, Special Representative of the Government for Eurasian Affairs. pic.twitter.com/vSEPHQIMWW