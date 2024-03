Új tagot üdvözöl a NATO, Törökországba utazik Zelenszkij – Háborús híreink pénteken

Portfolio 2024. március 08. 06:52

Az Egyesült Államok csütörtökön hivatalosan is elismerte Svédország NATO-csatlakozását, így 32 tagúra bővült a katonai szervezet. A skandináv ország az Ukrajna elleni orosz invázió megindulása után nem sokkal, 2022 májusában adta be csatlakozási kérelmét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a NATO-tagország, de Oroszországgal is jó viszonyt ápoló Törökországba látogat. Az ukrán államfő a haderő nemrég leváltott főparancsnokát, Valerij Zaluzsnijt londoni nagykövetté nevezte ki.