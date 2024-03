Újra képviselő akar lenni a többszörösen csalással vádolt, kegyvesztett botrányhős

Joe Biden amerikai elnök évértékelő beszéde közben jelentette be George Santos, korábbi republikánus kongresszusi képviselő, hogy indulni fog a 2024-es képviselőválasztásban New Yorkban. A számtalan botrányáról elhíresült, több ügyben is büntetőeljárás alatt lévő Santost 2023 decemberében társai rúgták ki a Képviselőházból, a helyére kiírt időközi választást pedig a demokraták nyerték meg - tudósít a Guardian.

George Santos volt republikánus képviselő, aki a hazugságoktól hemzsegő önéletrajzáról híresült el, bejelentette, hogy ismét indul a kongresszusi választásokon, miközben korábbi képviselőként az előjogával élve meglepetésszerű módon feltűnt Joe Biden kongresszusi évértékelő beszédén. Annak ellenére, hogy jelenleg szövetségi büntetőjogi vádakkal néz szembe, Santos a beszéd alatt közösségi oldalán közölte, hogy a párt előválasztásán meg szeretne mérkőzni korábbi kollégájával, a New York-i egyes körzetet jelenleg képviselő Nick LaLotával.

"Alig várom, hogy vitába szálljak vele a republikánusként elért gyenge eredményeiről. A képviselőházi többségünkért folytatott harc elengedhetetlen az ország túlélése szempontjából"

- írta Santos. LaLota, aki aktívan részt vállalt Santos 2023 decemberi eltávolításában, korábban "szociopatának" és figyelemhajhásznak nevezte Santost, ezért cserébe Santos LaLotát most nem valódi konzervatívnak és "csak névben republikánusnak" nevezte (RINO).

"A kongresszusi színvonal emelése és egy olyan beteges hazudozó felelősségre vonása érdekében, aki ellopott egy választást, én vezettem a George Santos kizárását célzó akciót. Ha a munka befejezéséhez előválasztáson kell legyőzni őt, számíthat rám"

- reagált a kihívásra Nick LaLota. Eltávolításával Santos lett több mint 20 év után az első alsóházi képviselő, akit kizártak.

A többi közt Santos bizarr hazugságai közé tartozott az, hogy

a Baruch College-ban végzett, és a New York-i Egyetemen szerzett diplomát nemzetközi üzleti területen, miközben soha nem diplomázott semmilyen felsőoktatási intézményben.

Azt is behazudta, hogy az édesanyja szeptember 11-én a World Trade Centerben dolgozott, úgy, hogy akkoriban a nő nem is tartózkodott az Egyesült Államokban.

Illetve azzal is félrevezette az embereket, hogy anyai nagyszülei zsidók voltak, akik a holokauszt elől menekültek, holott nem voltak zsidók.

Az ellene emelt 23 büntetőjogi vád között a botrányhős hét rendbeli csalással, három rendbeli pénzmosással és közpénzlopással is szembenéz.

A Santos eltávolítása nyomán megüresedő, New York állam hármas körzetének a képviselői helyére kiírt időközi választást a demokrata Tom Suozzi nyerte meg múlt hónapban, így Joe Biden pártjának sikerült tovább csökkenteni a republikánusok eddig is szűk alsóházi többségét (219-213). A Santos által most kinézett New York-i egyes körzetet a demokraták szintén célba vették és megszerezhetőnek vélik a novemberben tartott választásokon.

Címlapkép: George Santos képviselőt újságírók veszik körül, amint elhagyja az amerikai Capitoliumot, miután képviselőtársai megszavazták a képviselőházból való kizárását 2023. december 1-jén Washingtonban. Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images