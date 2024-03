Váratlan elemzés érkezett: titkos amerikai rendszer állhat a világraszóló ukrán sikerek hátterében

Az ukrán légierő jelentése szerint februárban 13 orosz harci gépet lőtt le, ami az elmúlt két év átlagos veszteségeinek a többszöröse. Bár ennek hátterében mindkét háborús fél megváltozó, kockázatosabb és agresszívabb taktikája is állhat, egyes elemzők felvetik a lehetőségét annak, hogy az Egyesült Államok egy titkos, még szinte fejlesztés alatt álló rendszert is átadott Kijevnek - jelentette a The Telegraph