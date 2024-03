A totális összeomlás határán egy egész ország Kína szomszédjában: nagy lendületben a lázadók

Több mint három év elteltével sem látszódik az Indokínai-félsziget véres polgárháborújának lezárása, sőt, a felkelők egyre nagyobb lendületet nyertek az utóbbi hetekben. A harcok folyamatosan közelebb kúsznak a sűrűn lakott, alföldön elhelyezkedő gazdasági központok felé. A kilátástalanabbá váló helyzetben lévő kormány körüli romló állapotokhoz nagyban hozzájárult, hogy az ellenállók egyre jobban együttműködnek egymással.

2023 őszén indult meg az úgynevezett 1027-es hadművelet az ország északi részén, amely a különböző lázadó frakciók és fegyveres alakulatok közötti összehangolt támadásokat jelenti. A manővereket a Három Testvériség Szövetség vezeti, amely a Mianmari Nemzeti Demokratikus Szövetség Hadseregéből (MNDAA), a Ta'ang Nemzeti Felszabadító Hadseregből (TNLA) és az Arakáni Hadseregből (AA):

Ez azt jelenti, hogy a három szervezet összesen 45-50 ezer katonát tud kiállítani a harcokra, amelyből most körülbelül 20 ezret vetettek be a hadműveletben. Ez nem jelenti azt, hogy a fennmaradó arakán fegyveresek nem vesznek részt a manőverekben, de az ő műveleti területük jelenleg a saját tartományukra korlátozódik.

A szövetségben közös, hogy mindegyikük széles körben támogatja a Nemzeti Egységkormányt (NUG), vagyis az árnyékvezetést.

Hivatalos koordináció a felek között korábban nem volt, eddig hivatalosan csak önvédelemből harcoltak a reguláris haderő ellen.

A támadásban részt vevő felkelők azt várják a 1027-es hadművelettől (az elnevezés az október 27-i dátumra utal, amely az átfogó akció megindítását jelentette), hogy végül elvezet majd a Najpjidóban székelő katonai junta teljes összeomlásához. Az bizonyos, hogy a katonai vezetés jóval kisebb terület felett élvez ellenőrzést, mint korábban. A hivatásos haderő elsősorban távoli tüzérségi támadásokkal, valamint légicsapásokkal igyekszik felvenni a versenyt a félkatonai szervezetek ellen, de egyre kisebb sikerrel.

Számos beszámoló kering, amely szerint a haderő már kifejezetten rossz állapotban van. A katonák körében nagyon alacsony a morál, állandó a dezertálás az összeomlással fenyegeti a testületet. Közben a harcokban elesettek száma is emelkedik, 2023 májusában is már körülbelül 21 ezer főre tették a mianmari haderő veszteségeinek számát (ebben a halottak, a sebesültek, a hadifoglyok és a dezertálók száma is benne van). Azóta viszont a súlyosbodó harcok miatt ez a szám jelentősen megugorhatott. Az effektíve nem túl nagy létszámú hadsereg nemcsak a személyi állományban szenved el egyre súlyosabb veszteségeket, hanem haditechnikában is. Az AA például több hadihajót semlegesített vagy megszerzett, amelyek a csapatok mozgatása szempontjából lenne kulcsfontosságú.

