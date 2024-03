Zajlik a kultuszépítés az oroszoknál: szobrot kapott a zsoldoslázadás hírhedt vezére

Felvételek érkeztek, hogy Oroszországban szobrot kapott Vlagyimir Putyin korábbi barátja, majd ellenlábasa. A kép születésének helyéről nem tudni biztosat, viszont azon Dmitrj Utkin zsoldosparancsnok is látható.

A két vezető kifejezetten széles népszerűségnek örvendett Oroszországban, miután az ukrajnai háborúban ismertséget szereztek.

A harcok előrehaladtával Prigozsin egyre súlyosabb kritikát fogalmazott meg az orosz hadvezetés ellen, amely az elégedetlenkedők szemében valóságos hőssé emelte a zsoldosvezért. A hatalmi csatározás során főleg Valerij Geraszimov tábornok és Szergej Sojgu védelmi miniszter kapott sok kritikát. Emiatt a zsoldosvezér lassan partvonalra szorult, lázadást indított, majd gyanús körülmények között meghalt. A népi kultusza viszont tovább él, ezt bizonyítja a mostani szobor is.

They made a statue of Wagner founders Prigozhin and Utkin pic.twitter.com/gNNEnpIz51