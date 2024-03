Bejelentették Zelenszkij fegyveresei: elfoglaltak egy egész települést Oroszországon belül

Ma hajnalban három irányból hatoltak be Oroszországba Ukrajna területéről Kijevbarát orosz fegyveresek: támadás alá került Kurszk és Belgorod régió is.

Ma délelőtt az orosz védelmi minisztérium bejelentette: a támadást visszaverték, az orosz államhatárt nem sértették meg a „terroristák.”

Közben a légió X-oldalán azt írta: elfoglalták (ahogy ők fogalmaznak, felszabadították), Tyotkino települést, majd posztoltak egy videót, melyen szerintük az látható, hogy orosz katonák menekülnek a faluból.

The village of Tetkino, Kursk region, is fully under the control of the Russian liberation forces.Putin's army is rapidly leaving the village, leaving behind positions and abandoning heavy equipment. pic.twitter.com/QSIIMJKm6Q