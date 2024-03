Hatalmas győzelemmel tarolt Donald Trump, de szép csendben óriási veszély leselkedik rá

Az elmúlt hét igazán mozgalmas volt az amerikai elnökválasztás szempontjából: láthattunk Donald Trumpnak kedvező bírósági ítéletet és nem annyira meglepő szuperkeddi eredményeket, tanúi lehettünk egy korábban szárnyaló kihívó földbe zuhanásának, és meghallgathattuk, Joe Biden hogyan próbálja eloszlatni az újraválasztása körül felmerült kétségeket. Úgy tűnik ezek alapján, hogy a szokásosnál hamarabb kezdődhet az általános választási kampány a demokrata Biden és a republikánus Trump között. De egyet hátrébb lépve láthatóvá válik, hogy Trump 2024-es újbóli megválasztását egy olyan tényező is veszélybe sodorhatja, amely sem kacifántos bírósági ügyeivel, sem a rendelkezésére álló kampánypénzekkel nem függ össze. A probléma az, hogy Nikki Haley, korábbi republikánus elnökjelölt-aspiráns támogatói nem igazán lelkesednek iránta, nélkülük pedig nem lesz könnyű megvernie Joe Bident, különösen, ha a volt Haley-szavazók inkább a demokratára voksolnak majd.

A múlt hét vegyes összképet mutatott Donald Trump számára: egy sor kulcsfontosságú győzelmet könyvelhetett el, azonban a demokrata elnök, Joe Biden arról tett tanúbizonyságot, hogy nem adja magát olyan könnyen, és nem fogja csak úgy bedobni a törölközőt. Nem úgy, mint Nikki Haley: bár Trump az ezt megelőző vasárnap első alkalommal kapott ki az egyetlen talpon maradt republikánus kihívójával szemben Washington D.C. előválasztásán, ezért a kisebb visszalépésért cserébe több jelentős siker kárpótolta az elmúlt napokban.

Hétfőn azzal kezdődött a hét, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletében kimondta: a tagállamoknak nincs joguk eltávolítani a volt elnököt a szavazólapokról, így Colorado mellett Maine-ben és Illinois-ban is jogtalanul tettek így. Ezzel Trump megválasztása elől egyelőre elhárultak a jogi akadályok, bár lehet még később zűrzavar a bírósági ügyeiből.

Az ezután következő szuperkedden Trump szinte kiütéses győzelmet aratott 14 állam előválasztásán, és csupán Vermontban maradt alul Nikki Haley-vel szemben. Haley-nek gyakorlatilag eddig sem volt esélye Trump legyőzésére, a szuperkeddi vereségekkel a háta mögött viszont minden reménye elszállt.

Szerdán a csalódást keltő szuperkeddi eredményei tudatában Nikki Haley végül bejelentette, amire Trump hetek óta várt: kiszáll az előválasztási versenyből. A korábbi dél-karolinai kormányzó ugyanakkor nem állt be mögé, mondván, hogy a volt elnöknek ki kell érdemelnie a támogatói szavazatát.

Csütörtökön várható demokrata ellenfele, Joe Biden volt a reflektorfényben: a hivatalban lévő elnök hagyományos évértékelő beszéde során meglepően energikus módon sorolta eredményeit és fejtette ki a jövőbeli terveit, újraválasztása mellett érvelve. Mindezt azután, hogy újabb lesújtó adatok érkeztek arról, hogy az amerikaiak hogyan ítélik meg Biden alkalmasságát és eddigi teljesítményét elnökként.

A hét utolsó munkanapján további jó hír volt Trump számára, hogy hivatalosan is megválasztották menyét, Lara Trumpot a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC), azaz a párt országos vezetői testületének a társelnökévé, míg az elnöki pozícióba egy másik hozzá hűséges politikus került. A nap zárásaként pedig Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott, ahol kifejezték egymás iránti kölcsönös tiszteletüket.

A hétvégét pedig Trump és Biden is a kampányolással töltötték, ugyanis párton belüli kihívók híján már fél évvel a novemberi választások előtt ráfordulhatnak arra. Így mindketten ellátogattak a győzelemhez kulcsfontosságú Georgia államba, ahol nem fogták vissza magukat egymás csepülésében.

Egy emberes lett a show

A Trumpot egyre inkább kritizáló Nikki Haley múlt szerdán nem olyan gondolatokkal szállt ki a versenyből, amelyeket az exelnök igazán szívelt, hiszen a volt ENSZ-nagykövet búcsúzóul hangot adott annak, hogy nem hajlandó korábbi főnökének a jelöltségét támogatni:

"Mindig is konzervatív republikánus voltam, és mindig a republikánus jelöltet támogattam. De ebben a kérdésben, mint oly sok más kérdésben, Margaret Thatcher is adott néhány jó tanácsot, amikor azt mondta, idézem: «Soha ne kövesd a tömeget. Mindig döntsd el magad.» Most Donald Trumpon múlik, hogy elnyerje azoknak a szavazatait a pártunkban és azon kívül, akik nem támogatták őt. És remélem, hogy ezt meg is teszi."

Bár nem utasította el Trumpot teljes mértékben, egyértelmű, hogy miután Haley (a kampány elején kevésbé, majd a végére egyre durvábban) támadta riválisát,

nehezen nyelték volna le a szimpatizánsai, ha hirtelen, egyik napról a másikra boldogan beáll a volt elnök mögé.

A fejleményeket látva a jövő zenéje, hogy Haley mennyire fog kritikus hangnemet megütni korábbi ellenfelével szemben a választási kampány során – immár külső megfigyelőként. Ez pedig attól is függ, hogy milyen tervei vannak a karrierjével kapcsolatban: ha szeretne pozícióhoz jutni Trump esetleges kormányában vagy a párton belül, bizonyára ki kell békülniük, bármennyire is kínos lenne Haley számára az újabb pálfordulás. De ha Haley továbbra sem lenne hajlandó támogatni Trumpot, és utána a korábbi ingatlanmogul nem bukna el a választáson, akkor a volt dél-karolinai kormányzónak szinte minden esélye elveszik arra, hogy a Republikánus Párton belül érvényesülni tudjon, és választást nyerjen a jövőben.

Mindenesetre Joe Biden kampánya reagált a hírre, és bár eszerint "nem fognak mindenben egyetérteni", kaptak az alkalmon, hogy lecsapjanak Haley szavazóira:

"Donald Trump világossá tette, hogy nem akarja Nikki Haley támogatóit. Szeretném világossá tenni: van helyük a kampányomban"

- fogalmazott Biden közleménye. A jelenlegi elnök mellett republikánus elődje is reagált hírre. Bár Bidennél kárörvendőbben, de Trump is azt írta, hogy a kampánya nyitva áll a Haley-szavazók előtt is.

"Nikki Haley tegnap este rekordszinten el lett VERVE, annak ellenére, hogy a demokraták ismeretlen okokból Vermontban és számos más republikánus előválasztáson is szavazhatnak. [...] Szeretném megköszönni a családomnak, a barátaimnak és a Nagy Republikánus Pártnak, hogy segítettek nekem abban, hogy a TÖRTÉNELEM messze legsikeresebb Szuper Keddjét produkálhassam, és továbbá szeretném meghívni minden Haley támogatót, hogy csatlakozzon nemzetünk történetének legnagyszerűbb mozgalmához".

- írta Trump a közösségi médiában közzétett posztjában, amelyben utalt arra is, hogy egyes államokban (mint Vermontban vagy Dél-Karolinában) nem kötelező előzetesen republikánusként regisztrálni ahhoz, hogy valaki részt vehessen a párt előválasztásán. Ez pedig általában Haley-nek kedvezett, hiszen ő jobban szerepelt a republikánusok mellett kevésbé elkötelezettek és mérsékeltebbek között. A kérdés tehát az, hogy közülük hányan fognak valóban csatlakozni a volt elnök táborához.

Nikki Haley republikánus elnökjelölt-aspiráns és volt ENSZ-nagykövet bejelenti elnökválasztási kampányának felfüggesztését a dél-karolinai Daniel Islanden 2024. március 6-án. Forrás: Anna Moneymaker/Getty Images

Mihez kezdenek magukkal Haley támogatói?

Az eddig is feltételezhető volt, hogy Haley és Biden szimpatizánsai között nagyobb az átjárás, mint a Haley- és Trump-tábor között: a New York Times legutóbbi közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy míg Trump 48%-44% arányban nyerne Bidennel szemben, addig

Haley 45%-35%-re verné meg a hivatalban lévő elnököt, részben a 2020-ban még Bident támogatók ötödének (21%) az átcsábításával.

Ha megnézzük, hogy az előválasztáson milyen csoportok voksoltak elsősorban Haley-re, érthető, hogy miért nem lesz belőlük automatikusan Trump-szavazó, és miért próbálja őket Biden saját magához édesgetni. A szuperkedden sorra kerülő Észak-Karolinában, ahol viszonylag kiélezett a verseny a demokraták és republikánusok között, a republikánus előválasztáson például szinte minden alcsoportban tarolt Trump, kivéve a következőket:

A pártfüggetlenek körében 39 százalék voksolt Haley-re , 57 százalék pedig Trumpra, miközben a republikánusoknál 13%-86% volt ez az arány.

, 57 százalék pedig Trumpra, miközben a republikánusoknál 13%-86% volt ez az arány. A mérsékelt vagy liberálisok többségét is vitte Haley (57%) , de a konzervatívoknál Trump diadalmaskodott (83%).

, de a konzervatívoknál Trump diadalmaskodott (83%). A felsőoktatási végzettséggel rendelkezők 39%-59%-os arányban szavaztak Haley-re és Trumpra, miközben Trump 12%-85%-re nyerte a diploma nélkülieket.

miközben Trump 12%-85%-re nyerte a diploma nélkülieket. Haley-re szavaztak tízből nyolcan azok közül, akik úgy ítélik meg, hogy a gazdaság helyzete jelenleg jól áll, illetve Biden elnökségét kedvezőnek látják , és 62 százaléka azoknak, akik szerint Biden 2020-ban legitim módon lett elnökké választva, azaz a volt elnök állításával szemben nem történt választási csalás.

, és 62 százaléka azoknak, akik szerint Biden 2020-ban legitim módon lett elnökké választva, azaz a volt elnök állításával szemben nem történt választási csalás. Továbbá Haley mellé ikszelt az előválasztók 87 százaléka azok közül, akik elégedetlenek lennének Trump jelöltségével, 85 százaléka azoknak, akik Trumpot szellemileg vagy fizikailag alkalmatlannak tartják az elnökségre, és 63 százalék azok közül, akik azt állítják, hogy Trump nem lenne alkalmasnak elnöknek, ha elítélnék egy bűncselekmény miatt.

Ezen adatok tükrében könnyen levonható következtetésképp, hogy a volt kormányzó bázisa egyfajta Trump-ellenes protestszavazói csoport, akik

sokkal mérsékeltebbek, magasabb a végzettségük, és legitimnek, illetve pozitívabban látják Biden elnökségét, mint Trump szavazói.

Trump egyik szeme sír, másik nevet

A korábbi elnök számára tehát egészen nagy kihívás lesz meggyőzni Haley korábbi szimpatizánsait, hogy novemberben rá szavazzanak, és ne maradjanak otthon, vagy voksoljanak inkább a demokrata Joe Bidenre. Egy februári felmérés rántotta le a leplet arról, hogy miután kiszállt a versenyből, a volt dél-karolinai kormányzó szavazói sokkal nagyobb arányban adnák le voksukat Bidenre, mint Trumpra:

63 százalékuk Bident preferálja, és mindössze 27 százalék állította azt, hogy Trumpra voksolna,

10 százalék pedig bizonytalan. A kutatásból az is kiderült, hogy Haley támogatóinak több mint fele (52%) szavazott Bidenre 2020-ban. Trump számára azonban ennél is nyugtalanítóbb lehet az, hogy az AP VoteCast szerint az első három republikánus megmérettetésen

10-ből 2 iowai szavazó, a New Hampshire-iek egyharmada és a dél-karolinai előválasztók egynegyede annyira csalódott lenne Trump újbóli jelölése miatt, hogy ősszel nem lenne hajlandó rá szavazni.

Ennélfogva érdekes lesz látni, hogy Trump fog-e erőfeszítéseket tenni, hogy Haley bázisa felé játsszon, vagy inkább marad az eddigi stratégiájánál. A volt elnök nem panaszkodhat egyelőre a számaira: ha a felmérések eredményei nem csalnak, Trump támogatottsága rekordmagasságokba emelkedhetett a demokraták táborának gerincét adó, színesbőrű szavazóknál, különösen a diploma nélkülieknél. Múlt héten írtuk meg, hogy a feketék közel negyede, míg a latinók relatív többsége rá szavazna Bidennel szemben, ami földrengésszerű fordulat lenne, mivel az elmúlt évtizedekben egyetlen egy republikánus elnökjelölt sem teljesített ilyen jól ebben a két társadalmi csoportban.

Mindeközben viszont az is igaz, hogy ha Haley szimpatizánsai tömegesen pártolnának át Biden oldalára, akkor Trump már annyira nem dörzsölheti majd a tenyerét. Bár Trump a republikánusokról lemorzsolódó független, mérsékelt és a magasabb végzettségű szavazókat megpróbálhatja pótolni Biden 2020-as, elsősorban diploma nélküli színesbőrű támogatóival, de a demokraták hagyományosan még mindig jobban be vannak ágyazva ezekbe a választói rétegekbe. Anélkül, hogy tudnánk, milyen végkifejletre számítsunk novemberben, az biztos, hogy Biden a négy évvel ezelőtti választási győzelmét is részben a független amerikaiak többségének a meggyőzésének köszönheti.

Az előválasztás mindenesetre ma további államokban folytatódik, ezáltal pedig holnapra – a szükséges delegáltak begyűjtésével – Trump és Biden hivatalosan is a pártjaik elnökjelöltjeivé válhatnak.

Címlapkép: Donald Trump republikánus elnökjelölt és volt amerikai elnök elhagyja a színpadot a kampánygyűlése végén 2024. március 9-én a Georgia állambeli Rome-ban. Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images