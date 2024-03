Lezuhant egy Il–76-os Moszkvától északra, érkeznek az első felvételek

Az orosz védelmi minisztérium szerint felszállás után kigyulladt a repülőgép egyik hajtóműve, ezt követően a gép lezuhant.

A közösségi médiában terjedő felvételeken látszik, hogy a repülőgép jobboldali hajtóműve lángol, majd a gép lezuhan. A zuhanást követően hatalmas fekete füst látható.

An Il-76 Transport Aircraft with the Russian Air Force has reportedly Crashed to the North of Moscow in the Ivanovo Region, after an Engine Malfunction occurred shortly after Takeoff from Severny Airfield; 8 Crewmembers and 7 Passengers are said to have been Killed in the Crash. pic.twitter.com/fdol55gkZA