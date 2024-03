Masszív dróntámadás érte Oroszországot az éjjel, két olajfinomító is lángol

Az orosz védelmi minisztérium szerint 25 drónt semmisített meg az éjjel az orosz légvédelem.

Két olajfinomítót ugyanakkor találat ért, és tűz ütött ki bennük.

A Moszkvától 400 kilométerre található Nyizsnyij Novgorod Ksztovo ipari zónájában becsapódott egy drón, és egy üzemanyag-feldolgozó egységben tűz ütött ki

– jelentette Nyizsnyij Novgorod kormányzója, Gleb Nyikityin.

Az olajfinomító Oroszország második legnagyobb olajtársasága, a Lukoil tulajdonában áll. A társaság megerősítette, hogy „incidens miatt” a finomító működését ideiglenesen felfüggesztették – írja a The Kyiv Independent. Az orosz államvasutak tájékoztatása szerint egy tűzoltó vonat is részt vesz a lángok megfékezésében.

Az ukrán határtól 220 kilométerre található Orjoli területen szintén tűz ütött ki egy olajfinomítóban.

Andrej Klicskov kormányzó szerint dróntámadás érte a létesítményt, ahol egy petróleumtartály gyulladt ki.

️ An oil depot is on fire in the Russian city of Oryol, Russian media reports.The governor of the Oryol region, Klychkov, reported that a UAV had crashed into a fuel and energy facility. pic.twitter.com/rmc8HBNiyH