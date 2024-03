Tankok törtek be Oroszország területére: két teljes régió került támadás alá

Az összehangolt akcióban a Szabad Oroszország Légió, az Orosz Önkéntes Hadtest és a Szibériai Zászlóalj vesz részt, három olyan ukránbarát fegyveres szervezet, amely oroszokból áll, de a háborúban Kijev oldalán harcol.

Az ukránbarát fegyveresek nehézfegyverekkel, harckocsikkal is támadnak.

Egyelőre arról vannak kvázi biztos információk, hogy a határ menti Lozovaja Rudka településen folynak harcok, az ukránbarát fegyveresek a határőri feladatokat ellátó FSzB-vel lőttek össze.

️Freedom of Russia Legion, The Russian Volunteer Corps and the Siberia Batallion have entered the Kursk and Bilhorod regions in Russia. Heavy fighting is reported in the border area. Events will be posted in this thread. pic.twitter.com/dS2ye6zpS6