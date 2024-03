Úgy néz ki, elfoglalta az orosz hadsereg Nyevelszkét

A falu elvesztését Kijev nem erősítette meg, de manapság nem is jellemző, hogy kommentálják egyes települések ellenséges megszállását hivatalos kapacitásban az ukrán vezetők.

A falu ostromáról felvételek is megjelentek.

Place: Date: ~11.03.2024 Coordinates: 48.057425, 37.588379‍ Squad: Description: Russian troops attack positions of the Ukrainian Armed Forces, breaking through fire in the Nevelske area. id: 12032024.1102️source: #UkraineRussiaWar