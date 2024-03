Felvételek jelentek meg az Oroszországot ért támadásról: úgy néz ki, szétverték a partizánok akcióját

Úgy néz ki, mára teljesen kitolták Oroszország területéről az „orosz partizánok” akciócsoportját, Moszkva pedig felvételeket publikált az ukránbarát szeparatisták veszteségeiről.

Tegnap három irányból próbáltak meg betörni Ukrajna területéről Oroszország nemzetközileg elismert határain belülre három Kijevhez lojális „orosz partizán” fegyveres csoport milíciái. Az akcióról és annak vélhető céljairól itt írtunk:

Ma már úgy fest, az orosz haderő teljesen megfékezte a támadást és kitolták az ukránbarát milíciákat Oroszország területéről. Felvételek is megjelentek, melyek ezt igazolják.

Az alábbi posztban három videót is láthatunk, melyen összesen négy kilőtt páncélos is látható a határ menti régiókban, rajtuk ukrán hadijelekkel. A legjobban az első felvétel vehető ki: úgy látszik, a szeparatista harckocsi aknára futott, még azelőtt, hogy átkelt volna az orosz-ukrán határon.

Russian Sources have released Footage from near the Nekhoteevka Border Checkpoint between the Belgorod Region of Western Russia and Ukraine, showing the Loss of a Tank and several Armored Vehicles used this morning by Ukrainian-Backed Russian Separatists; who launched multiple pic.twitter.com/dAjtBcSVOz — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2024

Tegnap bejelentette az akcióban résztvevő egyik formáció, az Oroszország Szabadsága Légió, hogy „felszabadították” Tyotkinót, délután több videót is posztolt az állami média, melyben az látható, hogy orosz katonák vannak a településen és Moszkva irányítása alatt áll a falu. Mára szinte biztosan nincsenek ukránbarát fegyveresek a településen, és erősen kérdéses valóban el tudták-e ezt foglalni a betörő milíciák.

Russian soldier reporting from the village of Tyotkino, Kursk region.This is the village they claimed to have captured. pic.twitter.com/H59jkzabUu — ayden (@squatsons) March 12, 2024

Egyébként a betörés során az orosz erőknek is voltak veszteségek, a Légió legalább két harcjármű kilövéséről rakott ki videót. Ezekkel valószínűleg drónokkal végeztek.

Nobody's going anywhere. There's nothing else. It's okay, they'll wait for the release.️ APC destroyed. Let's keep working.upd: demilitarised APC in Tetkino village. pic.twitter.com/KwCzw56Qa0 — (of) March 12, 2024

Címlapkép forrása: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images