Friss térkép érkezett: úgy néz ki, súlyos a helyzet Ivanivszkében

A War Mapper egy független, háborús konfliktusokkal foglalkozó blog, nyilvánosan fellelhető felvételekből készítenek térképeket egyebek mellett az ukrajnai háborúról is.

Nemrég friss helyzetértékelést tettek közzé a Bahmut melletti Ivanivszke településen zajló harcokról: jelentésük alapján úgy fest, az oroszok elfoglalták a települést Csasziv Jarral összekötő útvonalat, a falu északi, keleti részében. Nagyon valószínű, hogy a falu így hamarosan el fog esni.

Weekly Ukraine update: has advanced further into the settlement of Ivanivske, west of Bakhmut. They have taken positions along the main road through the settlement that goes between Bakhmut and Chasiv Yar. pic.twitter.com/jl2DT031Dp