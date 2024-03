Komoly csapást szenvedett az ukrán légierő: egyetlen lövéssel két helikoptert szedtek szét az oroszok

Friss felvételek jelentek meg az ukrajnai harctérről: úgy néz ki, az orosz haderő felderített, majd tűz alá vett tüzérségi eszközökkel egy improvizált helikopterbázist a Zaporizzsja megyében található Novopavlivka mellett.

A támaszpontot egy orosz drón szúrta ki, majd kazettás bombákkal vette először tűz alá az orosz haderő. A háromból két gép a csapás hatására láthatóan röpképtelenné vált, a harmadik gép viszont felszállt és elrepült, mielőtt újabb tüzérségi támadás érte volna a területet.

A felvételeken jól látható: két Mi-8-as javíthatatlan károkat szenved.

Place: Date: ~13.03.2024 Coordinates: 48.164503, 36.819532‍ Squad: Description: The Russian military destroys Mi-8 helicopters of the Ukrainian Armed Forces in Novopavlivka. id: 13032024.1519️source: #UkraineRussiaWar