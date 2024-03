Támadás készül Oroszország ellen: amerikai páncélosok várakoznak a határon

A Kijev irányítása alatt álló, Putyinellenes oroszokból álló formáció egyike annak a három milíciának, amely rendszeresen be szokott törni Oroszország területére Ukrajnából. A legutóbbi ilyen akciót tegnap hajnalban hatották végre.

Drónfelvételek alapján most a Harkiv megyében található Velija Piszarivka térségében vonultak fel az RDK harcosai: jó esély van rá, hogy meg fogják támadni a határ túloldalán található Grajvoront és térségét. A csapatösszevonásokról készült fogók alapján amerikai páncélosok is vannak az RDK-nál, köztük egy M113-as páncélozott szállító harcjármű.

️ Slobozhanske direction: regrouping of AFU forces and fighting on the borderAfter yesterday's unsuccessful attacks, the AFU are not abandoning their attempts to cross the border and enter the villages of the Belgorod region. The AFU forces are concentrated in the area of pic.twitter.com/9bvTXrbVrJ