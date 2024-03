Törökország hamarosan háborút indíthat a PKK ellen – Gazdasági érdekek fűtik Ankarát

A Middle East Eye információi alapján hamarosan több hadműveletet fog indítani Ankara. A török haderő az elmúlt időszakban jelentős veszteségeket szenvedett a kurd PKK fegyvereseinek támadásaiban, ez a politikai vezetésre is rossz fényt vetett. A hadsereg ideiglenes előőrsöket hozott létre a határ mentén, hogy megakadályozza a további fegyveresek beszivárgását Törökországba, ám a téli időjárás miatt ezek kitettek a támadásoknak.

Az új hadműveletek célkeresztjében az iraki Kurdisztán nyugati részei lesznek, különös tekintettel azokra a területekre, amelyeket az iraki Kurdisztáni Demokrata Párt (KDP) ellenőriz.

A műveletek célja a PKK mozgásának korlátozása Moszul felé. Az offenzíva egyik fő motivációja egy 1200 kilométer hosszú autópálya- és vasútprojekt biztonságának garantálása, amely Törökországot kötné össze az Öböl-menti régióval Irakon keresztül. A projekt mintegy 17 milliárd dollár beruházást igényelne, éves megtérülése pedig 4 milliárd dollár lenne, miközben legalább 100 ezer új munkahely jönne létre. Recep Tayyip Erdogan török elnök kiemelt támogatója ennek a kezdeményezésnek. Yasar Guler védelmi miniszter szerint

Törökországnak mélyebben be kell avatkoznia Irak biztonsági folyamataiba a célok elérése érdekében.

