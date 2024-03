Újra összecsapások lehetnek a két ázsiai nagyhatalom között: ezúttal egy alagúton borult ki Peking

Peking kifejezte diplomáciai nemtetszését Újdelhinek, miután Narendra Modi indiai miniszterelnök hivatalosan megnyitott egy, a Himalája határán épült alagutat. Ez az esemény néhány héttel az általános választások előtt történt a hindu többségű országban, várhatóan a kampányban is nagy szerepet játszik majd. A dél-ázsiai hatalom vezetője az Indiában Arunácsal Pradeshként ismert területen avatta fel az átjárót. Kínában Dél-Tibetként vagy Zangnanként hivatkoznak a régióra és Peking a saját területének nevezi, ezért okozott gondot a Sela-alagút felépítése számára.

Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy

India nem rendelkezik jogosultsággal a Zangnan terület fejlesztésére, mivel azt Kína részének tekintik.

Szerinte Újdelhi lépése csak bonyolítja a határkérdést és zavarokat okozhat a határ mentén. A szóvivő kiemelte, hogy Kína sosem ismerte el Arunácsal Pradesht és határozottan ellenzi annak indiai felügyeletét.

PM Narendra Modi to dedicate the Sela Tunnel project to the Nation tomorrow. The Tunnel constructed by BRO on the Strategic Road connecting Tezpur to Tawang in Arunachal Pradesh has been constructed at an altitude of 13000 feet with a total cost of Rs 825 Crore and will provide pic.twitter.com/pTR7SecrbI