Videó: kigyulladt egy orosz olajfinomító, hatalmasra csapnak a lángok

A rjazani finomítót drón találta el. A becsapódás tüzet okozott

- közölte szerdán Telegram-csatornáján Pavel Malkov, Rjazán régió kormányzója. Két embert kórházba szállítottak - egészítette ki a Tass hírszolgálat.

Ukrajna az év eleje óta fontos orosz olajfeldolgozó üzemeket vett célba drónokkal a Fekete-tengertől a Balti-tengerig bezárólag több helyen is. Miközben jelenleg inkább Moszkva van előnyösebb helyzetben a frontvonalakon folyó harcok tekintetében, Kijev igyekszik megakadályozni az ország fő exportjának számító olajtermék-kiveitelt és azt, hogy üzemanyagot küldjön a haderőinek.

A februári támadási hullám az ország nyersolaj-feldolgozó kapacitásának csaknem egyötödét érintette, azonban március elejére az iparág már kezdett magához térni. Mindenesetre olyan nagy volt a baj, hogy Oroszország február végén bejelentette, hogy március 1-jétől hat hónapra betiltja a benzinexportot, hogy kielégítse a fogyasztók és gazdálkodók növekvő igényeit, valamint lehetőséget biztosítson a finomítók tervezett karbantartására.

A mostani támadás egy Moszkvától mintegy 200 kilométerre délkeletre fekvő létesítményt ért, amelynek kapacitása évi 17,1 millió tonna, azaz körülbelül napi 340 000 hordó.

Ez a létesítmény a főváros körüli orosz régiók egyik fő üzemanyag-szállítója.

