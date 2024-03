A hétvégén választásokat tartanak Oroszországban – Van félnivalója Putyinnak?

Március 15-én kezdődnek az oroszországi elnökválasztások, melyek vasárnapig fognak tartani. Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben három jelölt méretteti meg magát, a választások eredménye azonban még az orosz kormány szerint is előre eldőlt. Nézzük, mit mutatnak a pollok.

A most hétvégén megrendezésre kerülő választás a nyolcadik lesz Oroszország poszt-szovjet történelmében, mely már most úgy néz ki, hogy az 1999 óta regnáló Vlagyimir Putyin győzelmével fog zárulni.

A jelöltek

A választások legismertebb (valószínűleg egyetlen ismert) jelöltje természetesen a függetlenként induló, de egyébként a kormányzó Egységes Oroszország által támogatott Vlagyimir Putyin. Putyin 1999 óta hol állam-, hol kormányfőként vezeti Oroszországot, jelenleg is őt tartják az abszolút esélyesnek.

A Szovjetunió felbomlása óta örök második kommunista párt 2004 után ismét Nyikolaj Haritonovot indítja az elnöki székért. Húsz évvel ezelőtt Haritonov a szavazatok 13,69%-ával lett második helyezett az akkor 71,91%-kal kiütéses győzelmet arató Putyin mögött. Haritonov teljes mellszélességgel kiáll az ukrajnai invázió mellett, a belpolitikai témák, főleg a szociális ellátás terén vannak nézeteltérései a kormánnyal.

A harmadik jelölt, az ultranacionalista LDPR által támogatott Leonyid Szluckij a gyakorlatban tökéletes példája a regnáló kormánnyal együttműködő „kirakatellenzéknek”. Szluckij a külpolitika terén mindenben követi a Néppárt irányvonalát, az LDPR maximum akkor mutat eltérést a kormány politikájától, ha azt nem ítéli elég radikálisnak. Az egyébként sikkasztási és szexuális botrányokról híressé vált Szluckij maga is kijelentette, hogy nem akarja megverni Putyint.

Végezetül elérkezünk ahhoz a jelölthöz, akinek az indulása egészen a közelmúltig rendkívül kérdéses volt: Vlagyiszlav Davankov, az állami Duma házelnökhelyettese az Új Ember párt jelöltjeként az orosz politikai mércével számolva egy liberális induló. Bár nyilvánosan nem ítélte el a háborút, programjában a mielőbbi békekötést szorgalmazza, illetve korábban nem támogatta a két orosz bábköztársaság, Luhanszk és Donyeck függetlenségi nyilatkozatát sem. Sajtóértesülések szerint a fiatalos politikus Putyin egyetlen valódi kihívója, akinek indulását egyébként megpróbálta megakadályozni a Kreml is.

A számok

Oroszország esetében azért rendkívül nehéz a közvéleménykutatások alapján tájékozódni, mert az egyébként is világszerte megbízhatatlan pollok döntő többsége esetünkben az orosz államigazgatás felügyelete alatt áll, tehát egyáltalán nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy itt-ott ferdítenek az eredményeken.

A legfrissebb, márciusi mérések történetesen éppen az Orosz Állami Közvélemény-kutató Központtól (VICIOM) érkeztek. A VICIOM adatai alapján

Putyin fölényesen vezet, a megkérdezettek 60%-a rá szavazna. A második helyen Davankov áll 5%-kal, az örök második helyét elveszítő Haritonov pillanatnyilag három, Szluckij pedig két százalékon áll.



Az orosz elnökjelöltek támogatottsága 2023 decemberétől március első hetéig. Forrás: PLATEL via Wikimedia Commons

Érdemes ugyanakkor megjegyezni azt, hogy a legtöbb nyugati elemző Davankovot inkább valahová 10% környékére helyezi, mivel a február 8-án kizárt Borisz Nagyezsgyin támogatói szinte biztosan hozzá fognak átpártolni (Nagyezsgyin esélyeiről február elején még készültek független mérések, akkor 7-8% közé helyezték a támogatottságát).

Az eredmény

Bár az orosz elnökválasztások tradicionálisan két fordulóból állnak, egyedül 1996-ban történt olyan, hogy egyik jelöltnek sem sikerült elérnie az 50%-os eredmény. Akkor az újraválasztásért induló Borisz Jelcin és a Kommunista Párt által jelölt Gyennadij Zsuganov mérkőzött meg a második fordulóban, melyet a szavazatok 54,4%-ával Jelcin nyert meg (bár sokak szerint választási csalás történt, és Zsuganov egy tiszta választáson megverte volna ellenfelét).

Biztosra lehet venni, hogy Putyin most is meg fogja szerezni a szükséges ötven százalékos támogatottságot, a kérdés inkább az, hogy a valóban ellenzéki Davankov fut be másodiknak, vagy Haritonov.

Ismét látható tehát az, hogy az orosz választásoknak a gyakorlatban kevés tétje van. A Putyinnal nyíltan ellenséges viszonyt ápoló politikai szereplőket vagy kizárják a választásból, mint Nagyezsgyint, vagy bebörtönzik, mint Igor Girkint (akit egyébként ki is zártak), és Alekszej Navalnijt, aki éppen néhány hete vesztette életét rejtélyes körülmények között egy szibériai büntetőtelepen.

Kérdésként merülhet ugyanakkor fel, hogy a háborúellenes Davankov egyáltalán hogyan juthatott el a jelöltségig, tekintettel arra, hogy a mindenható orosz állam bármikor könnyedén kizárhatta volna a versenyből. Mivel Davankov egyébként az országgyűlésben is prominens tisztséget élvez, sokan úgy vélik, hogy ő is Putyin egyik bábja, de azt sem lehet kizárni, hogy az ország jelenlegi politikájával valóban elégedetlen és ennek hangot is adó választópolgárok felszívása érdekében egyszerűen „megengedték” egy valóban ellenzéki vezetőnek azt, hogy megmérettesse magát.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images