Baj van az amerikai haderőnél: nem tudják tartani az ütemtervet, ez pedig a nagy riválisnak kedvez

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma a 2025-ös pénzügyi évben mindössze egyetlen Virgin-osztályú atomtengeralattjáró rendelését tervezi. Ez a korábbi tervek megvágását jelenti amerikai haditengerészetnél – számolt be a Nikkei Asia.

Washingtonban az elmúlt években felismerték, hogy fel kell pörgetniük a haderő fejlesztését, hogyha a jövőben is meg szeretnék tartani a globális katonai vezető szerepüket. A lépés annak a következménye, hogy Kína jelentős fejlődést ért el a saját védelmi képességei modernizálása és kiterjesztése terén.

A Pentagon korábban bejelentette, hogy évente két Virgin-osztályú támadó nukleáris meghajtású tengeralattjáró rendelését ütemezik be, hogy tartsa a tempót riválisával.

Az ütemterv azonban felborulni látszik, miután az amerikai haditengerészet csak egy jármű rendelését tervezte be 2025-re. Ennek elsődleges oka nem a költségvetésben keresendő, hanem a gyártókapacitások korlátaiban. Két vállalat tud hasonló eszközöket legyártani – a General Dynamics és a Huntington Ingalls Industries –, de mindegyik kapacitás- és munkaerőhiánnyal küszködik.

A döntés azért is keltett aggodalmakat a nyugati nagyhatalomnál, mivel az Egyesült Államok csak 0,9 százalékkal növelné a hadi kiadásait egy év alatt, addig ugyanez a szám Kínában 7,2 százalékos. A különbség még így is hatalmas az amerikai haderő büdzséje javára, a Pentagon 849,8 milliárd dollárra számíthatnak jövőre, míg a kínai sereg „csak” 231,6 milliárd dolláros keretből gazdálkodhatnak idén. Korábban az amerikai döntéshozók nagyobb keretet szántak volna a haditechnikai kiadásokra, de a 2023-as adósságkorlátozási megállapodás ezt is korlátozta, ezért meg kellett vágni a költségvetést.

A gyártók kapacitásának hiánya pont kapóra jött, ezért a körülbelül 8,2 milliárd dolláros tengeralattjáró építésének elmaradása illeszkedik a jogszabályokhoz is.

A késés azonban más következményeket is von maga után: az AUKUS megállapodásra is hatást gyakorolhat. Az Egyesült Államok megállapodott Ausztráliával, hogy 2032-ben, 2035-ben és 2038-ban három atomtengeralattjárót ad át Canberrának. Az egyezség célja, hogy a nyugati szövetségesek nagyobb felügyelettel bírjanak az indo-csendes-óceáni térségben. A mostani késés a tervezett átadó időpontját is eltolhatja.

A csökkentés a döntéshozók körében is aggályokat keltett. Joe Courtney connecticuti demokrata képviselő, a képviselőház tengeri erő és kivetítő erők albizottságának rangidős tagja úgy nyilatkozott, hogy:

Ha egy ilyen csökkentés valóban életbe lép, akkor eggyel több támadó tengeralattjárót távolítanak el egy olyan flottából, amely már így is 17 tengeralattjáróval kevesebb, mint a haditengerészet régóta megfogalmazott 66-os követelménye.

A visszavágás az F-35-ös vadászgépek gyártási számát is érintette. Korábban 83 darab jármű legyártását tervezték, az új elképzelésben már csak 68 darab szerepel.

Címlapkép forrása: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images