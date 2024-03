Figyelmeztetést adtak ki az oroszok: pillanatokon belül támadás indul Oroszország ellen, itt az idő az evakuálásra

Denisz Nyikitin, az Orosz Önkéntes Testület (RVC) alapítója és vezetője bejelentette, hogy harcosai "1,5 órán belül" támadásokat indítanak katonai célpontok ellen az oroszországi Belgorod és Kurszk megyékben.

Nyikitin egyúttal felszólította a régiók lakóit arra, hogy saját biztonságuk érdekében haladéktalanul hagyják el otthonaikat. Hozzátette, hogy a támadás válaszlépés a harkivi régió folyamatos orosz bombázásra

Az üzenet magyar idő szerint reggel 8 óra környékén jelent meg. Ezzel szinte egy időben az orosz hatóságok dróncsapásokról számoltak be az említett megyékben. A dróncsapásokról több videó is készült:

The town of Graivoron in the Belgorod region also came under fire this morningA local resident was wounded by shrapnel. Three cars were damaged, one of them burnt out. Several apartments in an apartment building were damaged. pic.twitter.com/2OgkQFAUHI