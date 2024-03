Megvillantotta legújabb csúcsfegyverét az atomhatalom: Kim Dzsongun is bepattant a furcsa hibridbe

A napokban rendezik a szokásos amerikai – dél-koreai hadgyakorlatot, amellyel kapcsolatban Észak-Korea több kritikát is megfogalmazott. A fenyegetésnek tekintett akciókra válaszul felvonultatja a haderejét Phenjan is, ezzel jelezve, hogy felveszik a kesztyűt a gyakorlattal szemben. A hadműveleteken részt vett Kim Dzsongun északi vezető is, sőt, az észak-koreai hadiipar legújabb gyöngyszemébe, az M-2020-as harckocsiba is beleült.

A beszámolók szerint még az irányítást is átvette egy időre, erről pedig az észak-koreai hírügynökség is beszámolt.

Kim Jong-un observed North Korean army exercises that included the use of a new type of tank (apparently an upgraded M2020). Kim Jong Un even drove this tank pic.twitter.com/KzkgzLkdnQ — M (e) March 14, 2024

Az M-2020-as harckocsit 2020-ban mutatták be, az északi kommunista párt megalapításának 75. évfordulójára. A szakértők szerint a páncélos egy furcsa hibrid, olyan, mintha több különböző jármű lenne összegyúrva egybe. Bár Phenjan nem osztott meg hivatalos adatokat az M-2020-asról, a szakértők szerint a torony körülbelül 10 centiméter vastagságú páncélzattal lehet ellátva. A jármű ágyúja a korábbi szovjet technológiára támaszkodik, a 2A46 125 mm-es löveg továbbfejlesztett verzióját építették be. Ezen felül gránátvetőkkel és páncéltörő rakétákkal is felszerelték a harckocsikat. Becsült össztömege valahol 50 és 55 tonna között lehet.

A nemzetközi megítélés szerint az orosz és a kínai hadiipar is segíthetett Észak-Koreának kifejleszteni a járművet, mivel az jelentősen elütött a korábbi, saját fejlesztésű harckocsiktól. Más vélemények szerint Irán adott át tervrajzokat, aminek a segítségével modern harcjárművet tudtak építeni Phenjanban. A jármű fegyverzetével kapcsolatban azonban kétségek merültek fel, mivel azok fejlettsége megkérdőjelezhető. Néhány szakértő szerint az M-2020-ason látható szenzorok csak makettek, a valóságban egyáltalán nem használhatók.

