Állig felfegyverzett katonák törtek be Kozinkába, már Oroszország területén folynak a harcok

Pár napja folyamatos támadás alatt vannak Oroszország határ menti régiói, az offenzívában főleg Kijevhez lojális „orosz szeparatisták” vesznek részt, bár Moszkva szerint az ukrán reguláris erők is a hadszíntéren vannak.

Bár többször is jöttek hírek arról, hogy az „orosz ellenzék” fegyveresei betörtek Oroszország nemzetközileg elismert határain belülre, most geolokációval megerősített információk érkeztek arról, hogy Kozinka község területén folynak, folytak a harcok.

Visually confirmed part of , Belgorod oblast, Russia, *really* under Russian rebel control #Kozinka