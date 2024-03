Hihetetlen páncélosszörnyet készítettek az oroszok, újabb erős versenyző a buheraversenyben

Újabb furcsa páncélosfejlesztést mutattak be az oroszok: egy MT-LB lánctalpas páncélozott csapatszállító harci járműre szeretek fel egy UB-32-es típusú 57 mm-es nem irányított rakétavetőt. Az összesen 32 rakéta kilövésére alkalmas fegyvernek azonban nem ez a hagyományos használati helye, mivel ezeket többnyire a légierő gépeire szokták szerelni. Nem tudni, hogy pontosan mekkora hasznát vették ennek a meglehetősen furcsa megoldásnak az orosz csapatok, mivel a szovjet időkben fejlesztett eszköz nem számít túl modernnek és pontosnak.

Russian IFV ??? created on the basis of the MT-LB, on which the UB-32 NAR unit was installed. It was used by the Moscow boys in the occupied Kherson region.Armament: a block of 57-mm unguided rockets UB-32, there is also an opportunity to install a 7.62-mm PKT machine gun. pic.twitter.com/EZrLAiAiRg