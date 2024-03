Súlyos összecsapásokról számoltak be: tömeges evakuációt kellett elrendelni Ukrajna északkeleti régiójában

Az ukrán katonai apparátus a lakosság kitelepítés mellett döntött Szumi megye néhány településén, mivel az orosz csapatok folyamatosan ágyúzzák a területet. A beszámolók szerint 22 településről legalább 4500 embert telepítettek biztonságosabb térségbe.

Az elmúlt napok támadásaiban legalább három ember meghalt és öten megsebesültek.

A napokban a térségben heves összecsapásokról számoltak be, amelyet egy Kreml-ellenes orosz felkelőcsoportnak tulajdonítanak. A beszámolók szerint az alakulatok behatoltak Oroszország területére, és ideiglenesen el is foglalták Kozinka település egy részét. A támadás jelentős károkat okozott. A több napig tartó akcióban a határvonalon többször is átlőttek, ennek köszönhető a fokozott figyelem.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images