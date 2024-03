Videó: lángokban egy újabb kőolajfinomító Oroszországban

Sokadik oroszországi dróntámadást követte el Kijev, most a szamarai régióban található Syzran kőolajfinomítót érték csapások. A hatóságok szerint a Rosznyeft tulajdonában álló két létesítményt is ukrán eszközök találták el, amely nem követelt áldozatokat, de az egyik üzemben tűz ütött ki.

/1. This morning, 6am local time, Russian oil refinery in Syzran, Samara region, was attacked by drones. On the video man mentions that AVT-6 is done and that K-2 column is on fireThe capacity of the AVT-6 on the Syzran oil refinery is 6 million tons per year. That is pic.twitter.com/7oIF5uqayn