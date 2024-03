Navalnij özvegye is utcára vonult Putyin ellen

Navalnij csapatának Telegram-oldalán közzétett felvételen látható, hogy Navalnaja Kira Jarmis, a néhai orosz ellenzéki politikus szóvivőjének társaságában mutatkozott a berlini orosz nagykövetség előtt tartott megmozduláson.

A videóhoz csatolva „Délben Putyin ellen” felirat volt olvasható, amely mottóval az orosz elnökválasztás elleni tüntetéseket is szervezte az ellenzék.

More photos from around 's main cities.Yuliya Navalnaya called for after the murder of her husband.Despite the rabid censorship, her words have been heard, across all 11 time zones and from expats abroad but it's Moscow and St Petersburg which matter. #Russia