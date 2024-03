Friss felvétel jelent meg: nem akármilyen Leopard tankot szereztek meg az oroszok

Heves harcok zajlanak Avgyijivka településtől nyugatra: az orosz erők próbálnak minél nagyobb területet meghódítani, mielőtt az ukrán védvonalak stabilizálódnak. Az ukrán haderő közben modern és ütőképes NATO-járműveket vezényel a térség védelmére, az oroszok pedig több Leopard 2-es és Abrams harckocsit is kilőttek az elmúlt napokban.

Friss felvételek láttak napvilágot egy harctéren hátrahagyott, majd orosz kézre került Leopard 2A6-os harckocsiról, illetve egy M2A2 Bradley lövészpáncélosról. Mindkét jármű komoly károkat szenvedett, kezelőik láthatólag élve elhagyták a technikai eszközöket.

Footage has been released showing a previously seen Leopard 2A6 and M2A2 Bradley ODS-SA near the Town of Stepovoye along the Avdiivka Frontline, now having been Captured by Russian Forces. pic.twitter.com/vx7kD1AuQZ