Komoly áttörést értek el az oroszok: ez súlyos pofon lehet az ukrán drónképességnek

Már szinte közhely, hogy az orosz-ukrán háborúban fontos szerepet játszanak a drónok, ezeken belül is az úgynevezett FPV-drónok, melyek lényege, hogy egy tablettel vagy VR-szemüveggel valós időben, a drónba épített kamerán keresztül tudja a repülő eszközt célba vezetni a drón kezelője.

Most úgy fest, az orosz haderő talált rá megoldást, hogy átvegyék az ukrán drónok által közvetített videójeleket, így valós időben nyomon tudják követni, hogy az ukrán drónerők pontosan mit készülnek megtámadni UAV-képességükkel. Erről felvételeket és rövid helyzetértékelést osztott meg Rob Lee, az amerikai Foreign Policy Research Institute (FPRI) szenior elemzője, akinek szakterülete az orosz-ukrán háború.

Lee szerint ez a folyamat azért aggasztó Ukrajna számára, mert az oroszok figyelmeztetni tudják bajtársaikat, ha ukrán drónok tartanak feléjük, ezzel fel tudják őket szólítani arra, hogy vonuljanak fedezékbe vagy kapcsolják be elektronikus harcászati rendszereiket. Így jelentősen könnyebb lesz a drónok elleni védekezés, a meglévő elhárítórendszerek, fegyverek használatával. Az egyik videón a négyből hallható is, ahogy az orosz katonák felszólítják bajtársaikat, hogy gyorsan vonuljanak fedezékbe.

