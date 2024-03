Különleges ukrán fegyver kilövésével villogott Oroszország, csattanós választ adott Ukrajna

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint sikeresen lelőtték az ukrán haderő egyetlen UH-60 Black Hawk többcélú katonai helikopterét.

Bár az OSINT-elemzők, és mértéktartó orosz források már akkor is kételkedtek a védelmi minisztérium állításában – és egy Mil Mi-24 „Hind”-ként azonosították a gépet – az ukrán hírszerzés egy videó formájában állt elő a saját cáfolatával:

Following claims today by Russian Sources that a Ukraines only UH-60 Black Hawk had been Shot Down in the Sumy Region of Eastern Ukraine on the Border with Russia, the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine (HUR MOU) has Denied this occurred pic.twitter.com/v1k0wjpEUM