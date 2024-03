Apró hegyvidéki ország felett dúl a nagyhatalmi rivalizálás, de Timpu már szabadulna ettől a tehertől

Az apró himalájai ország, Bhután igyekszik nagyon óvatos diplomáciai álláspontot képviselni Pekingben és Újdelhiben is, hogy ezzel elkerüljék a túlzott figyelmet. Tshering Tobgay bhutáni miniszterelnök nemrégiben az indiai fővárosba látogatott, amely azt jelzi, hogy igyekszik erősíteni a kapcsolatát a déli szomszédjával, de úgy, hogy az Kína szemében provokációnak tűnjön. Utóbbi azért nagyon fontos, mivel a buddhista országnak északon határvitái vannak a keleti nagyhatalommal, amelyben előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egymással.

A kérdés tárgyalása Indiában is nagy figyelmet kap, mivel jelentős hatást gyakorolhat más határviták rendezésére, például a két nagyhatalom között.

Az elmúlt években Kína folyamatosan növelte a regionális befolyását, amely veszélyeztette a hindu nagyhatalom érdekeit. A három ország határán található Doklam, amely 2017-ben került a figyelem középpontjába. A vitatott területen akkor az indiai haderő megakadályozta, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) utat építsen a térségben. A két hónapig tartó patthelyzet végül azzal ért véget, hogy Peking leállította az építkezést, Újdelhi pedig kivonta a csapatait a területről. Műholdfelvételek viszont azt bizonyítják, hogy az építkezések valójában tovább folynak Doklamban.

- forgets its part of Maos 5 fingers strategy-They didn't learn anything from plight- wants Bhutan to keep 191Sq mi in Jakarlung & Pasamlung-Give up 104Sq mi of Doklam, Sinchulung, Dramana & Shakhatoe-To increase pr they hv created dispute new in Sakteng #Bhutan