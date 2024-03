Egészen elképesztő ötlettel állt elő a világ elsőszámú nukleáris szervezete: egy egész régió biztonsága kerülhet példátlan veszélybe

Hétfő délután érkezett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) bejelentése, mely szerint több mint harminc év kihagyás után újraindítanák az iraki atomprogramot . Bár Bagdad most az elmúlt évekhez képest aránylag stabil korszakát éli, ez távolról sem jelenti azt, hogy egy atomreaktor felhúzása problémamentes ötlet lenne. A NAÜ kétes megítélésétől kezdve az iraki politikai helyzeten át a reaktor biztonságának szavatolásáig összeszedtük a legfontosabb buktatókat az ötlettel kapcsolatban.

Irak számára nem ismeretlen az atomenergia felhasználása. Az ország 1967-ben kezdte meg az al-Tuvaita Nukleáris Kutatóközpont építését, ahol az évek során három reaktorblokk, és az azokhoz tartozó egyéb épületek is helyet kaptak.

A komplexum soha nem számított túl hatékonynak, üzemanyagot pedig Franciaországtól kellett importálni a működtetéshez. Az iraki-iráni háború elején Bagdaddal együtt az erőművet is bombázta Teherán, de a károkat francia segítséggel kijavították. Az éppen építés alatt álló Oszirak reaktort a háborúval párhuzamosan aztán az izraeli F-16-osok rombolták le, mivel állításuk szerint a reaktor csak az iraki atomfegyver-program álcázása miatt épült. A NAÜ állította, hogy nem találtak atomfegyverre utaló jeleket, Jeruzsálem viszont kijelentete, hogy innentől minden vele ellenséges ország atomprogramját hasonló módon fogja meghiúsítani.

Az Oszirak-komplexum az 1981-es izraeli légicsapás után. Forrás: Joyce Battle, William Burr via Wikimedia Commons

A másik két reaktorblokkot tíz évvel később, az Öböl-háború során pusztította el az amerikai légierő. A romokat amerikai katonák őrizték, ez azonban nem akadályozta meg a bagdadi lakosokat abban, hogy kifosszák a komplexumot. A fosztogatás során egyebek mellett nagyjából 10 kilogrammnyi urániumnak is lába kélt.

Újraéled az iraki atomprogram

Rafael Grossi, a NAÜ igazgatója hétfőn látogatott Bagdadba azért, hogy Mohammed asz-Szudáni iraki kormányfővel találkozzon. Grossi pozitívan nyilatkozott az energetikai projekt kilátásairól, elmondva, hogy Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Egyiptomban is hasonló projektekbe kezdenek. A NAÜ feje úgy nyilatkozott

Természetesen Irakban is kell lennie ilyennek.

Rafael Grossi, a NAÜ igazgatója Japánban március 13-án. Forrás: Kyodo News via Getty Images

Az iraki nyilatkozatból azt is megtudhattuk, hogy a helyi szakértők hamarosan a NAÜ bécsi székhelyére látogatnak annak érdekében, hogy közösen dolgozzák ki az új atomerőművek körüli részleteket.

Részleteknek pedig pillanatnyilag erősen híján vagyunk: sem a NAÜ, sem Bagdad nem nyilatkozott arról, hogy milyen időtávon belül és milyen létesítményeket kívánnak felépíteni a közel-keleti államban, ahogyan a várható költségekről, finanszírozókról és ami legfontosabb, a komplexumok védelméről sem derültek ki részletek.

Ráadásul a NAÜ működése az elmúlt bő tíz évben nem volt éppen problémáktól mentes. A 2011-es fukusimai atomkatasztrófára adott, lassú és sokszor kapkodó reakciók napjainkig váltanak ki éles kritikákat, melyek szerint az ügynökség egyfelől nem fektet elegendő erőforrást a katasztrófamegelőzésbe, másfelől a már kész előírásokat nem tudja betartatni a tagállamokkal (a szervezetnek a világ minden, atomenergiát használó állama tagja Észak-Koreát leszámítva, akit kizártak).

A NAÜ tagállamai. Zöld: tagállamok; Narancssárga: tagság megvonva (Észak-Korea); Sárga: megfigyelő tag (Palesztna); Piros: nem tagállam. Forrás: Danlaycock via Wikimedia Commons

A 2022-es orosz-ukrán háború újabb gondokat okozott a bécsi csúcsszervezetnek, mivel az Oroszország által megszállva tartott zaporizzsjai atomerőművet folyamatosan érik tüzérségi és dróntalálatok, függetlenül attól, hogy a NAÜ szakértői is a helyszínen tartózkodnak. Az ügynökség tehát még saját kollégáinak jelenlétével sem tudja biztosítani Európa legnagyobb működő atomerőművének biztonságát.

Energetikai és politikai instabilitás

Irak energiaellátásának 80%-át a fosszilis tüzelőanyagok adták 2023-ban, és bár az ország továbbra is jelentős készletekkel rendelkezik, a nyári energiafelhasználás továbbra is meghaladja az erőművek kapacitását, így az energetikai szektor bővítése abszolút logikus lépésnek tűnik Bagdad részéről.

Ugyanakkor ahogyan az ezredforduló előtt, úgy most is erősen kérdéses az, hogy az erőmű működtetéséhez szükséges fűtőanyagot honnan fogják beszerezni, ahogyan az is, hogy az iraki mérnököket miként fogják felkészíteni egy ilyen projektben való aktív részvételre, tekintettel arra, hogy az al-Tuvaita komplexum működtetése sem ment éppen zökkenőmentesen, függetlenül a korban élen járó tudással rendelkező francia mérnökök segítségétől.

Ehhez ráadásul hozzájön az is, hogy bár Irak az elmúlt húsz évhez képest békés korszakát éli, a régió sajátossága az, hogy ez a helyzet gyakorlatilag bármikor a feje tetejére állhat.

Az országban továbbra is hatalmas befolyással bír Irán, az általuk pénzelt fegyveres milíciák katonai ereje pedig konkrétan meghaladja az iraki kormányerőkét. Éppen ezért Bagdad lényegében szabad kezet biztosít az olyan félkatonai szervezeteket tömörítő ernyőszervezeteknek, mint például a PMF (Popular Mobilization Forces - Népi Mozgósítási Erők).

Bár az iraki kormány többször próbálkozott azzal, hogy saját reguláris haderejébe valamilyen módon beintegrálja a milíciákat, erre egyszerűen nincsen kapacitása. Mint azt már említettük, a hadsereg nincs és hosszú évekig nem is lesz abban a helyzetben, hogy erővel hajtsa igába a fegyvereseket, a kormány Iránnal folytatott se veled, se nélküled politikájának következtében pedig érthető, hogy Teherán sem kívánja elengedni a megbízhatóan működő alakulatok kezét.

Egy atomerőmű védelme pedig még egy egyébként stabil nyugati országban is komoly erőforrásokat emészt fel. Irakon alig néhány éve söpört végig a közel-keleti viszonyokat teljesen felborító Iszlám Állam, a szakértők pedig egyáltalán nem tartják kizártnak azt, hogy az elkövetkező néhány évtizedben hasonló méreteket öltő szeparatista mozgalmak jelenjenek meg a térségben, különösen most, hogy a helyi geopolitika passzátszelét fújó Irán, Izrael és kisebb mértékben Törökország viszonya a gázai harcok miatt látványos mélypontot ért el.

Összegezve tehát az egyébként is rosszul képzett és rosszul felszerelt iraki erőszakszervezeteknek egy politikailag rendkívül instabil régióban kellene megvédeniük a felépítendő atomerőműveket, az pedig meglehetősen valószínűtlen, hogy valamelyik nyugati nagyhatalom ilyen feltételek mellett elvállalná a komplexum, vagy komplexumok védelmét.

Ehhez egyébként az is hozzátartozik, hogy Irak pillanatnyilag egyébként is igyekszik elérni azt, hogy az ország északi, olajban gazdag régiójából távozzanak az ott állomásozó amerikai csapatok, kérdéses tehát az, hogy egy másik, feltehetőleg európai nagyhatalom katonáinak szabad bejárást adnának-e az iraki energetikai szektor új sarokkövébe.

Ha baj lesz, az nagy lesz

A fenti aggályok természetesen nem jelentik azt, hogy néhány éven belül hatalmas gombafelhő kíséretében fog felrobbanni Irak új atomerőműve, biztonsági aggályból azonban akad bőséggel.

A NAÜ egyelőre nem közölte azt, hogy mikorra terveznek elkészülni az első erőművel, de egy ilyen vállalkozás nyugodtabb környékeken is eltarthat akár egy évtizedig is, azt pedig nagyon nehéz előre látni, hogy az iraki belbiztonság a ’30-as években milyen állapotban lesz. A régió sajátosságai és az elmúlt harminc év tendenciái ugyanakkor valószínűsítik azt, hogy az ország az elkövetkező időszakban sem fog túl sok békés évet megélni.

A NAÜ bécsi központja. Forrás: IAEA via Wikimedia Commons

A majdan elkészülő erőmű alapvetően két biztonsági kockázatot fog okozni, az egyik inkább az iraki lakosságot érintheti, a másik pedig lényegében akárkit.

Támadás éri a reaktort

Bár a népszerű tévhittel ellentétben a modern biztonsági előírásoknak megfelelően felépített nukleáris reaktorok már tényleg nem tudnak a csernobili 4-es blokkhoz hasonlóan levegőbe repülni, három katasztrofális esemény egy konfliktuszónában még így is bekövetkezhet:

Amennyiben egy konfliktus során az erőművet támadás éri, úgy leállhat egyfelől a reaktorok, másfelől az elhasznált fűtőelemek hűtése, illetve egy igazán komoly bombatalálat esetén a felszálló por is lehet sugárfertőzött.

Ha egy reaktort érintő kritikus kár miatt a reaktorblokk hűtése leáll, úgy a reaktormag leolvadhat, az így keletkező láva pedig a talajvízbe érve helyrehozhatatlan károkat okozhat az élővilágban. Ezzel szemben, ha a fűtőelemek hűtésére szolgáló medencék vízellátása szűnik meg (ami egyébként a zaporizzsjai atomerőmű esetében is komoly félelmeket okozott), úgy a zárt medence valóban felrobbanhat, ebben az esetben a levegőbe kerülő sugárzó anyag okozza a pusztítást. A reaktormagot ért közvetlen találat esélye jóval csekélyebb, de a por ebben a helyzetben is komoly gondokat okozhat.

Ironikus módon a nemzetközi közösséget valószínűleg ezek a lehetőségek aggasztják kevésbé, és nemcsak azért, mert Irakon kívül arányaiban kevés kárt okoznának, hanem azért, mert egy működő atomerőmű komoly tűzerővel való megtámadása semelyik környező államnak nem lenne érdeke. Irán 1980-ban és Izrael 1981-ben az épülőfélben lévő reaktort bombázott le, az a tíz évvel későbbi amerikai támadások alatt pedig már nem működött a komplexum.

Piszkos bomba

Az pillanatnyilag keveseket aggaszt, hogy Bagdad esetleg atomfegyverek fejlesztésébe fog (ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a helyzet egy évtized múlva megváltozzon), azonban nincs is szükség feltétlenül maghasadásra ahhoz, hogy brutális pusztítást vihessünk végbe.

Az úgynevezett piszkos bombák lényege az, hogy különféle sugárzó hulladékot vegyítenek konvencionális robbanószerekkel, így a robbanás maga nem maghasadás következtében következik be, a szétszóródó hulladék azonban radioaktív lesz, a bomba méretétől függően pedig nagy területeken okozhat pusztítást.

Bár ilyen piszkos bombát a gyakorlatban még senki nem alkalmazott, a legtöbb állami biztonsági szerv rémálmát képezik, a megfelelő sugárzó anyag beszerzése után pedig előállításuk nem bonyolultabb bármilyen más improvizált robbanóeszközénél.

Éppen ezért a nukleáris hulladék őrzése az iraki atomerőmű esetében kiemelt szerepet kell hogy kapjon, hiszen a régióban ténykedő iszlamista, vagy szeparatista szervezetek számára egy sugárzó anyagokat tartalmazó hulladéktároló valóságos aranybánya.

Pillanatnyilag természetesen még messze nem tartunk ott, hogy a fenti problémák miatt aktívan aggódnunk kellene, hiszen az iraki atomprogram momentán még papíron is csak alig létezik,

Bagdad azonban jelenleg nincs is felkészülve az instabil régióban épül nukleáris reaktorok által nyújtott biztonsági kockázat kezelésére, ahogy egyébként hasonló szituációkban a NAÜ-nek sincs érdemi tapasztalata.

A címlapkép illusztráció, a németországi Grafenrheinfeld atomerőmű látható rajta. Forrása: Sean Gallup/Getty Images