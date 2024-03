Filmbe illő kommandós akcióval fitogtatta az erejét a világ legnépesebb állama: a nagy riválisnak küldtek üzenetet

A kínai haditengerészet az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre, ennek ellenére még mindig az jelenti Peking számára az elsőszámú kihívást, hogy a flotta ki tudjon törni a Dél-kínai-tengernél távolabbi vizekre. Kína egyik legfontosabb globális ambíciója, hogy jelentős befolyást tudjon szerezni az indo-csendes-óceáni térségben. Különösen az Indiai-óceán esetében ez a törekvés viszont összeütközik India céljaival, akik egyértelműen a térség első számú katonai hatalmának szerepére törnek. Az elmúlt években a feszültség növekedett, amikor kínai „kutatóhajók” jelentek meg a régióban, amelyek a feltételezések szerint kettős felhasználású információkat gyűjtenek. Hasonló eszközökből India mindössze néggyel rendelkezik, Peking viszont 60 felettivel.

Úgy tűnt, hogy a keleti nagyhatalom lassan felülkerekedhet az indiai haditengerészeten.

2023. december 13-án viszont látványos akciót hajtott végre a hindu nagyhatalom flottája az indiai partoktól mintegy 1400 mérföldre, erről csak most jelentettek meg részleteket. Az MV Ruen nevű kereskedelmi hajót szomáliai kalózok térítették el és további hajókat terveztek elfoglalni ennek segítségével. Az indiai haditengerészet hajója, az INS Kolkata viszont megállította őket. Az akció következő lépéseként a hajófoglalók tüzet nyitottak az indiai tengerészet tagjaira, valamint egy, a rombolóról indított drónt is lelőttek. Ez a lépés vezetett ahhoz, hogy végül a beavatkozás mellett határozta el magát az indiai haderő.

In a remarkable display of & , an IAF C-17 aircraft executed a precision Airborne Drop of two Combat Rubberised Raiding Craft (CRRC) boats, along with Indian Navy MARCOS in Arabian Sea in support of ongoing anti piracy Op Sankalp.Flying for almost 10 hrs #Jointness

A INS Subhadra járőrhajó, a P-8I tengeri járőrgép és egy nagy magasságú, hosszú hatótávolságú drón csatlakozott a misszióhoz, míg az Indian Air Force (IAF) C-17-es Indiából szállt fel az ország elit tengerészgyalogos kommandósaival. A gép 10 órán át repült, majd két csónakot dobtak le a nyíltvízre. Következőnek a katonák hajtottak végre ejtőernyős ugrást. Ez a művelet mindig nagy szakértelmet és tervezést igényel, különösen hasonló körülmények között.

A következő lépésben a kommandósok elfoglalták az MV Ruent, és lefegyverezték az azon tartózkodó 35 kalózt, valamint sikeresen kiszabadították a 17 fős, túszként tartott legénységet.

The culmination of the operation involving pirate ship Ruen in the Southern highlights the commitment of the towards reinforcing peace & stability, & also to thwart the resurgence of Piracy in the region. #AntiPiracy