Látványos videó: közvetlen közelről kaptak el egy orosz tankot a partizánok

Az orosz elnökválasztás hetében több alkalommal is betörtek Ukrajna területéről fegyveresek Oroszország területére, az akcióban résztvevő egyik szervezet, az RDK most friss felvételeket publikált a harcokról.

A rövid, mindössze 33 másodperces videón egy rajtaütés látható: az RDK katonája egy közelgő orosz tankot észlel, majd kezébe veszi M72-es páncéltörő gránátvetőjét, hogy közvetlen közelről lője meg az ellenséges harckocsit.

A videó közepe felé történik meg a találat: a harckocsi lánctalpai körül apró lángnyelvek láthatók. A kár azonban nem tűnik egyáltalán komolynak, az orosz tank látható sérülés nélkül tovább robog.

