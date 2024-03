Nem bír fizetni Donald Trump, elbukhatja az ingatlanbirodalmát

Donald Trump volt amerikai elnök hétfőn tájékoztatta a New York állami bíróságot arról, hogy nem sikerült kezest találnia ahhoz, hogy meg tudja téríteni a rá kiszabott 454 millió dolláros pénzbüntetést. Trump állítólag 30 biztosítócéget felkeresett négy brókeren keresztül, de egyikőjük sem vállalt kezességet a volt elnök adósságáért. Az ingatlanmágnásból lett politikust saját vagyonának túlbecslése és hitelezői átverése miatt ítélték pénzbüntetés megfizetésére, ha pedig valóban fizetésképtelennek bizonyul, az ügyészség akár le is foglalhatja ingatlanjait.

Mintegy 30 kezességgel foglalkozó biztosítócég is elutasította Donald Trump volt elnök kérelmét, hogy vállaljanak felelősséget a volt elnök 454 millió dolláros pénzbüntetésének kifizetéséért – közölték hétfőn Trump ügyvédei a Reuters tudósítása alapján. Ezzel a várható republikánus elnökjelölt közelebb került ahhoz, hogy

a New York állami ügyészi hivatal elkezdje ingatlanjainak lefoglalását.

Letitia James, a polgári pert indító New York állami főügyész korábban azt állította: ha a csalásért elítélt Trump nem hajlandó fizetni, kész elindítani a lefoglalásokat is.

"Készen állunk arra, hogy biztosítsuk, hogy az ítéletet megtérítik a New York-iaknak, és igen, minden egyes nap pillantást vetek a Wall Street 40-re"

– mondta az ügyész a Trump-toronyra utalva.

A volt elnöknek vagy saját zsebből kell kifizetnie a teljes pénzbüntetés összegét, vagy kezességi nyilatkozatot kell bemutatnia március 25-ig, csak így tudja megakadályozni az ingatlanjainak a lefoglalását, amíg nem zárul le a fellebbezése. Trumpra február 16-án rótta ki az elsőfokú bíróság a 454 millió dolláros pénzbüntetést, mivel túlbecsülte saját és ingatlanvagyonának értékét, hogy jobb hitelfeltételekhez jusson.

A bíróság szerint Trump cégei mintegy 2,2 milliárd dollárnyi összeget hamisan mutattak ki, ezért a volt ingatlanmogult eltiltották attól, hogy három évig vezető beosztást töltsön be New York államban bejegyzett vállalatoknál vagy jogi entitásoknál. Emellett az ügyben szintén érintett fiait is eltiltották ettől két évre, illetve fejenként több mint 4 millió dollár törlesztésére kötelezték őket, így kamattal együtt a büntetésük összesen 464 millió dollárra rúg.

Egy hétfői bírósági beadványban Trump ügyvédei arra kérték az állami fellebbviteli bíróságot, hogy halassza el az ítélet végrehajtását a kirótt összeg "túlzó" mértéke miatt. Trump ehelyett azt ajánlotta fel, hogy a fellebbezés lezárultáig egy kisebb összegű, 100 millió dollár értékű kezeslevelet helyezhetne letétbe. Érvelése szerint a bemutatott körülmények okán nem lehetséges a teljes összeg megtérítése, mivel

a kezességet vállalók többsége nem hajlandó 100 millió dollár feletti nyilatkozatot kiadni, és csak készpénzt vagy értékpapírokat fogadnak el biztosítékként, ingatlanokat nem.

Ha pedig arra kényszerülne, hogy áron alul adja el ingatlanjait, az jelentős kárt pénzügyi okozna a volt elnöknek állítása szerint.

Donald Trump a közösségi oldalán azt írta az ügyben, hogy egy csodálatos üzleti birodalmat épített fel, ami "segített New York City és az állam újjáépítésében, csodálatos, páratlan, történelmi ingatlanokkal és rengeteg KÉSZPÉNZZEL", ezt azonban

"a korrupt Joe Biden és mániákus üldöztetői megpróbálják jogtalanul és törvénytelenül elvenni tőlem. A Demokrata Klub irányításában álló bíró által meghatározott méretű letét, a korrupt, rasszista Letitia James törvénytelen boszorkányüldözésében alkotmányellenes, Amerika-ellenes, példátlan és gyakorlatilag lehetetlen MINDEN vállalat számára, beleértve az olyan sikereseket is, mint az enyém."

A várható republikánus elnökjelölt korábban úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkezik elég készpénzzel a büntetés folyósításához. Egyelőre nem világos, hogy a fellebbviteli részlegként ismert bíróság mikor hoz döntést az ügyben.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök ül a tárgyalóteremben a polgári peres csalási perében a New York-i Legfelsőbb Bíróságon 2024. január 11-én New Yorkban. Címlapkép forrása: Getty Images