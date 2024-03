Elképesztő történet: megsorozták az ukrán CV-90-est az oroszok, ami ezután történt, arra nem számítottak

A Telegram-csatorna egy több helyen is megrongált CV-90-es gyalogsági harcjárművet mutatott be. Mint írják az IFV 6 darab Lancet-drón támadását úszta meg komolyabb sérülések nélkül, az orosz kamikaze drónok elkerülték a páncélost, a törmelékeknek csak külső burkolatot sikerült megsérteniük.

Állításuk szerint a sikeres védekezést köszönhetik a harcjármű tetejére szerelt extra zavaró berendezésnek is.

A CV90 széria a világ egyik legmegbízhatóbb gyalogsági harcjárművének számít. A svéd páncélos Afganisztánban számos alkalommal került bevetésre, tűzharc során soha nem rongálódtak komolyan meg, de az út szélén elrejtett pokolgépek ellen is remek védelmet nyújtottak.

Svédország összesen 50 darabot ajánlott fel Kijevnek legmodernebb variánsából, a C verzióból, ebből eddig 5 darabot veszítettek el az ukrán fegyveres erők a harcok során. Ennek ellenére az ukrán katonák nagyon elégedettek a harcjármű teljesítményével és képességeivel.

