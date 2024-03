Megmagyarázta a brit hírszerzés, miért nem látjuk a legendás orosz Armata harckocsikat Ukrajnában

Rövid, mindössze 45 másodperces videót tett közzé X-oldalán a brit védelmi minisztérium, ezúttal az orosz T-14 Armata harckocsiról. Ez az orosz haderő legújabb harckocsija, de még nincs róla egyértelmű bizonyíték, hogy valaha használták volna Ukrajnában. (Hivatalosan az orosz védelmi minisztérium már alkalmazta a fronton, de erről nincs hiteles felvétel.)

A britek szerint három oka van annak, hogy az oroszok visszatartják a „presztízsjárművet” a harcoktól:

London adatai szerint eddig 2600 harckocsit vesztett a háborúban az orosz haderő.

Érdemes megjegyezni: a rövid videó nem vonja kétségbe azokat a szinte hihetetlen képességeket, melyekkel elvileg rendelkezik az Armata, csupán azt írják, hogy nem biztos, hogy a harckocsi minden fejlett rendszere ellenére le tudná küzdeni az ukránok arra irányuló próbálkozásait, hogy kilőjék.

Its been confirmed that the Armata Main Battle Tank has entered service with the Russian Military but will not be deployed to Ukraine.This is highly likely due to the high costs and potential reputational damage of losing a prestige vehicle in combat. #StandWithUkraine