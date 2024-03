Új trükköt tanult az ukránok egyik legjobb fegyvere - Ez okozhat még gondot Moszkvának

A kamikaze-drónok vitán felül átírták a modern hadviselés szabályait: olcsók, könnyen elsajátítható az irányításuk és megfelelő kezekben komoly pusztításra képesek. Egy hátrányuk azonban van: a harctéren felbukkanó jelzavaró rendszerek használhatatlanná teszik őket.

Egy ukrán katonák által közölt videó alapján azonban úgy tűnik, hogy megoldást találtak a problémára. A felvételen látható az, hogy az FPV drón elveszti a kapcsolatot a kezelőszemélyzettel, vélhetően az orosz zavarás hatására.

A jel megszűnése után azonban egy másik drón levideózza azt, hogy a fegyver mégis becsapódik egy orosz harckocsiba.

As said, on the video the FPV drone with an automatic guidance system continues to fly to the target even after losing the signal with the operator due to work of electronic warfare system. By the 60th and 63rd Brigades of Ukraine. https://t.co/W2s1ARS4Bs