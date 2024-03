Váratlan ukrán támadás érte Oroszország legféltettebb légibázisát

Roman Busargin, a régió kormányzója szerint az éjszaka folyamán két ukrán drón hatolt be Engels légterébe, azonban az orosz légvédelem sikeresen megállította a támadást (az orosz védelmi minisztérium 4-ről jelentett). A kormányzó bejegyzésében azt is közölte, nem voltak áldozatok és az infrastruktúrában sem keletkezett kár.

Az éjszakai támadásról több videófelvétel is készült:

This early morning, explosions were heard in the Russian city of Engels in Saratov Oblast, where the Engels-2 Air Base of the Russian Long-Range Aviation is located.The Governor of Saratov Oblast claimed that two Ukrainian drones were intercepted by Russian air defenses. pic.twitter.com/5GBK3Fkmuk