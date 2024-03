Elindulnak a bosnyák uniós csatlakozási tárgyalások

Az Európai Unió vezető testülete, az Európai Tanács úgy határozott, hogy elindítja a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával. Charles Michel, a tanács elnöke ezt a döntést jelentette be az X közösségi platformon.

Michel gratulált Bosznia-Hercegovinának és kijelentette, hogy az ország helye az európai családban van. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

Boszniának további reformokat kell végrehajtania ahhoz, hogy a tárgyalások valóban megkezdődhessenek.

Az EU vezetői így egyértelmű feltételeket szabtak a balkáni államnak a csatlakozás előtt.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!Your place is in our European family. Todays decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina pic.twitter.com/LyotNa5gGc